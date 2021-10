Covid-19. Une puce 5G peut-elle être injectée avec le vaccin ?

Avec le vaccin contre la Covid-19, une rumeur a vu le jour sur les réseaux sociaux : des puces 5G seraient injectées avec le fameux sérum permettant de pister les personnes vaccinées. Est-ce possible ou non ? "Les composants électroniques qu'on peut trouver dans les téléphones portables et autres sont de plus en plus petits, ils font des tailles nanométriques, ils ne sont même plus visibles à l'œil nu, donc oui, une puce va pouvoir passer par le trou de l'aiguille", explique Jean-Marc Routoure, professeur en électronique à l'Université de Caen Normandie. Cependant, pourra-t-elle capter la 5G ? "Si c'est de la 5G, il faut qu'elle communique sans fil avec l'extérieur. Il faudrait que la puce soit attachée à une antenne. On a des théories qui disent qu'il y a une relation entre la longueur de l'antenne et la fréquence de fonctionnement de la transmission sans fil. Lorsqu'on fait ce calcul, on tombe sur deux centimètres", ajoute le professeur. "Alors, l'antenne peut être un simple fil, mais il faut réussir à le faire passer par le trou de l'aiguille et aujourd'hui, ce n'est pas possible."