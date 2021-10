Caen. La patinoire rouvre ses portes : de nombreuses animations proposées

Après d'importants travaux de rénovation, la patinoire de Caen rouvre ses portes mardi 21 septembre. Le public va retrouver les joies de la glisse lors de la séance publique de 21 h 30 à 23 h 30. D'octobre à juin, de nombreuses animations seront proposées, comme par exemple patiner en musique et sous des jeux de lumière avec des soirées à thème : Halloween, week-end de Noël, soirées mousse… Les enfants âgés de 5 à 15 ans peuvent également venir fêter leur anniversaire les mercredis après-midi, sur réservation.

Le pass sanitaire est obligatoire au sein de la patinoire pour toute personne de plus de 18 ans (et aux plus de 12 ans et 2 mois à partir du jeudi 30 septembre).