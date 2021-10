Caen la Mer. Patinoire : accueil, vestiaires et façade en cours de modernisation

Le chantier de la patinoire de Caen la Mer se poursuit. La première phase effectuée en 2020 a permis de rénover la piste de glace, ainsi que de faire les changements en termes de luminosité, de vitrage et d'aération. La seconde phase, lancée à la fin du mois de février dernier va se concentrer sur la modernisation de la façade, ainsi que les espaces d'accueil (hall et vestiaires), mais aussi sur l'agrandissement des bureaux des clubs du hockey des Drakkars et de patinage (ACSEL) qui se trouvent à l'étage de l'équipement datant de 1971.

La nouvelle façade de la patinoire sera dans le même style que la piscine attenante, pour donner l'impression d'avoir un seul équipement - Exo Architexte

La banque de patins, datant de 1971, va être démolie et installée de l'autre côté des vestiaires, afin de permettre aux utilisateurs d'avoir une vue sur la patinoire. - Exo Architectes

L'ensemble de ces remises à niveau représente un coût total de 4 millions d'euros, pour une fin prévue pour la rentrée scolaire 2021.

La patinoire, qui va fêter ses cinquante ans en fin d'année, avait bénéficié d'une première rénovation en 2000.