Tech. Microsoft veut en finir avec les mots de passe

Microsoft veut s'affranchir du traditionnel mot de passe. L'annonce a été faite mercredi 15 septembre. L'entreprise américaine souhaite désormais offrir la possibilité à ses utilisateurs de se connecter à ses fonctionnalités sans mot de passe. Plusieurs moyens sont disponibles : code de vérification par SMS ou par mail, clé de sécurité, via Microsoft Authenticator, ou encore identification biométrique (reconnaissance faciale, empreinte digitale) avec Windows Hello.

Mot de passe : un système pas assez sécurisé

C'est le principal argument mis en avant par le géant américain. Souvent trop simple, trop facile à deviner et trop compliqué à retenir, le mot de passe est pour Microsoft un système qui comporte trop de failles de sécurité. Dans un communiqué, Bret Arsenault, chef de la sécurité des informations chez Microsoft explique : "Les pirates ne pénètrent pas dans nos réseaux par effraction mais ils s'y connectent tout simplement à travers nos mots de passe".

De plus, ces nouveaux moyens d'authentification sont aussi plus simples pour les utilisateurs car il n'est plus nécessaire de mémoriser la moindre information.

Ce travail de longue haleine avait débuté en 2015, au moment de la mise en service de Windows 10, qui a aussi marqué les débuts Windows Hello, le précurseur de la simplification de connexion aux comptes Microsoft. La création de Microsoft Authenticator est ainsi l'achèvement de cette volonté de mettre fin aux mots de passe.