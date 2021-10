Darnétal. Normandiebulle : un scénario bien rodé pour les fans de BD

Le festival de BD de Darnétal annonce un nouvel opus enthousiasmant. Entretien avec Marianne Auffret, organisatrice de l'événement depuis 2015.

Quelle est la vocation de ce festival ?

Créé en 1996 à l'initiative des services culturels de la Ville de Darnétal, le festival a d'emblée séduit le public et répondu à une vraie attente des lecteurs car il favorise la rencontre entre les auteurs et le grand public. Depuis sa création, il n'a cessé de s'étoffer tout en conservant son principe de base : l'ambition de faire découvrir la bande dessinée d'aujourd'hui dans toute sa diversité. Nous avons également le désir de valoriser les scénaristes et dessinateurs normands et les maisons d'éditions régionales, et ce nouvel opus est encore plus normand que le précédent. L'autre atout majeur du festival est de présenter au public des stars de la bande dessinée aussi bien que des auteurs méconnus mais prometteurs. Enfin, le festival cherche aussi à promouvoir la lecture par le biais de la bande dessinée et met un point d'honneur à toucher tous les publics.

Que nous réserve le programme

de cette 25e édition ?

La thématique de cet opus a été choisie en fonction de notre invité d'honneur : Emen. C'est un auteur normand. Sa série futuriste Renaissance, dont le 4e tome vient juste de paraître, fait écho à des thèmes de société comme l'immigration et l'écologie. Pour cette nouvelle édition, nous proposons de marier la bande dessinée et le spectacle vivant avec des formules originales comme les spectacles dessinés, une formule inaugurée en 2017 avec la venue d'Alfred, dessinateur et musicien. Les bandes dessinées, sont traduites sous forme théâtrale ou musicale : lecture sonore de Renaissance par Mathieu Farcy, lecture dessinée de Jean-Philippe Peyraud pour les tout-petits ou encore concert dessiné Les bâtards de Zeus. Des expositions de planches originales et des conférences permettent aussi d'en savoir plus sur les étapes de création de la bande dessinée. On découvrira par exemple le travail novateur de Jean-Claude Merières, l'auteur de la série Valerian, récemment adaptée au septième art par Luc Besson.

Qui sont les auteurs invités ?

Une soixantaine d'artistes participent à l'événement : une sélection d'auteurs principalement normands. Ils se prêtent bien sûr à des séances de dédicaces, mais le festival favorise surtout l'échange avec les visiteurs. Certains auteurs animeront donc des ateliers dessinés pour présenter leur métier et leurs compétences techniques. Certains se sont déjà impliqués en amont du festival, d'autres animent des événements hors les murs. Au festival, on aura plaisir à retrouver des habitués comme Steve Baker, Fred Duval, Agnès Maupré, Christophe Quet ou encore Emmanuel Lemaire, mais aussi beaucoup de talents inconnus !

Pratique. Les 25 et 26 septembre de 10 à 18 heures, tennis couvert de Darnétal. 0 à 6 €. normandiebulle.com