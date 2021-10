Ça bouge en ville. Quelles nouveautés pour les commerces du côté de Caen ?

Cette semaine encore, il y a des nouveautés côté commerces à Caen et dans l'agglomération. Changement d'intérieur, ouverture, changement d'adresse, ça bouge en ce mois de septembre. La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois nouveautés côté commerces dans l'agglomération caennaise.

Bar, deux-roues et escape game

Cette rentrée est peut-être l'occasion pour certains de se mettre au vélo... L'Echoppe, installée près du centre commercial E.Leclerc à Ifs, propose un large choix de deux-roues.

Après l'effort, le réconfort. Depuis plusieurs semaines déjà, le Jungle Bar était attendu à Caen. Ce bar qui vient d'ouvrir sur le port propose des cocktails pour se rafraichir, mais pas seulement. Vous pourrez également grignoter avec des tapas ou y prendre un brunch le dimanche matin.

Place à l'amusement. L'escape game Lock Quest installé à Bretteville-sur-Odon a créé une nouvelle salle de jeux. Les joueurs sont désormais transportés au Pérou !

L'Échappée, un nouveau commerce à Ifs

Près du centre E.Leclerc à Ifs, l'Échappée s'occupe de vos deux-roues. Il y en a pour tous dans ce nouveau commerce ouvert depuis mai 2021. Le magasin L'Échappée s'étend sur 600 m2 et offre un large choix de deux-roues. Que l'on soit motard, cycliste, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Il y a même un atelier d'entretien et de réparation de moto et de scooter avec un mécanicien de formation.

Le Jungle Bar, un tout nouveau bar à Caen

Situé 60 rue de Bernières, le Jungle Bar a ouvert le jeudi 16 septembre. Ce tout nouveau bar propose des cocktails, des tapas et des planches.

Ouvert du mercredi au dimanche de 17 heures à 1 heure, ce nouvel établissement près du port de plaisance vous transporte dans l'univers de la jungle ! Vous pourrez même y prendre un brunch le dimanche matin, entièrement composé avec des produits locaux.

Sam et Albano et toute son équipe vous accueillent au Jungle Bar. - Nathalie Hamon

Une troisième salle pour l'escape game Lock Quest

Situé à Bretteville-sur-Odon, l'escape game Lock Quest a créé une nouvelle salle. Après le Japon et l'Egypte, les joueurs férus d'énigmes seront transportés au Pérou. En sept mois, Pierre Lefebvre et Benjamin Guillaume ont conçu cette nouvelle salle d'escape game de 50 m2 à Bretteville-sur-Odon. Ils ont imaginé un décor au Pérou. Une belle manière de faire voyager les joueurs dans des aventures à la façon Indiana Jones !

Un aperçu de ce qui vous attend dans cette toute nouvelle salle de l'escape game de Bretteville-sur-Odon. - Nathalie Hamon