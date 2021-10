Cherbourg. Contrat rompu : un avenir incertain pour ces enseignantes australiennes

La rupture du contrat par l'Australie concernant la livraison de 12 sous-marins qui devaient être conçus à Naval Group, à Cherbourg, impacte non seulement les 500 employés sur le site, mais aussi leurs familles. 70 Australiens sont concernés. Certains ont quitté leur pays avec leur femme et leurs enfants pour travailler à Cherbourg. Trois enseignantes australiennes sont arrivées cet été pour intégrer l'école Montessori bilingue, qui accueille dans chaque classe une éducatrice française et une anglophone. Elles ont semble-t-il reçu la consigne de ne pas s'exprimer, mais la directrice de l'école Montessori Les Petits Bateaux, Séverine Chesnel Baudry, évoque leur déception : "Elles espéraient être là pour trois ans, elles se sont vraiment intégrées. Elles ont pris des cours de français. Et les contrats sont signés de notre côté. C'était parti pour une longue entente chez nous. Elles sont extrêmement frustrées et nous aussi." Cette école accueille une quarantaine d'élèves de la maternelle au CM2, dont deux enfants australiens, arrivés également dans le cadre de ce chantier.

Séverine Chesnel Baudry Impossible de lire le son.