Cherbourg-en-Cotentin. Sous-marins : l'Australie rompt un contrat historique avec la France

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé, mercredi 15 septembre à 23 heures, que son pays allait se doter de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouveau partenariat dans la région indo-pacifique, de concert avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Conséquence immédiate : l'Australie a rompu un gigantesque contrat (à hauteur de 56 milliards d'euros) passé avec la France pour la livraison de sous-marins de supériorité régionale, à propulsion classique. Le site de Naval Group à Cherbourg est directement impacté, car ses équipes y travaillent depuis 2016. Cinq cents personnes sont actuellement mobilisées sur ce chantier (dont 70 Australiens) pour concevoir et fabriquer ces 12 sous-marins. Le PDG de Naval Group devrait se déplacer dans la journée sur le site cherbourgeois pour échanger avec les équipes. La France a aussitôt fustigé une "décision regrettable" et "contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie", selon un communiqué conjoint des ministères de la Défense et des Affaires étrangères.

Avec AFP

