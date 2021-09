Rupture de contrat avec l'Australie. Réactions à la sortie de Naval Group à Cherbourg

C'est un coup dur pour les 500 personnes qui travaillent à la conception de 12 sous-marins (non-nucléaires) sur le site de Naval Group à Cherbourg, depuis que son partenaire australien a annoncé mercredi 15 septembre commander des sous-marins nucléaires avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Conséquence : le contrat approuvé avec la France il y a cinq ans est annulé. "On s'était projetés, en tant que prestataires, sur deux, trois années. On était sécurisés. Et là, du jour au lendemain, tout s'annule. C'est un coup de massue sur la tête", réagit un employé qui travaille pour Alten et préfère garder l'anonymat. Néanmoins, son collègue relativise : "On a une boîte bien étendue sur le territoire, donc on va pouvoir retrouver un poste, c'est moins un problème que pour les salariés de Naval Group."

Une surprise "modérée" pour Vincent Hurel, secrétaire général de la CGT : "Il y avait quelques signes avant-coureurs et, quand on choisit le commerce comme axe de stratégie de son entreprise, on prend ce risque."

Certains se demandent où vont aller leurs collègues, qui travaillent depuis cinq ans sur ces sous-marins. Le PDG de Naval Group était attendu dans l'après-midi sur le site cherbourgeois pour rencontrer les équipes. Un déplacement auquel la presse n'était pas conviée.

Naval Group partage sa grande déception

Naval Group a réagi ce jeudi après-midi par voie de communiqué : "Le Commonwealth d'Australie n'a pas souhaité engager la phase suivante du programme, ce qui est une grande déception pour Naval Group qui proposait à l'Australie un sous-marin conventionnel de supériorité régionale avec des performances exceptionnelles", sans compter "des engagements jamais pris par aucun industriel en matière de transfert de technologie, de contenu et d'emplois locaux", ajoute le groupe.

L'analyse des conséquences de cette décision sera menée avec le Commonwealth d'Australie dans les jours à venir, a-t-on appris.