Manche. Les cinq sites à ne pas manquer pour les Journées du patrimoine

De Cherbourg à Mortain en passant par Pirou, Torigny-les-Villes ou Ducey, plusieurs dizaines de monuments, églises, châteaux et autres lieux plus insolites seront à découvrir dans la Manche, samedi 18 et dimanche 19 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. La rédaction de Tendance Ouest vous livre sa sélection des cinq sites à ne pas manquer.

Le phare de Gatteville

Accessible toute l'année, il sera ouvert gratuitement, si le temps le permet, pour ces journées du patrimoine. Le phare qui domine le Raz de Barfleur est l'un des plus beaux et des plus hauts de France, avec ses 11 000 pierres taillées dans le granit. Une fois en haut, le point de vue sur la Manche y est fantastique.

Le hangar à dirigeables d'Ecausseville

À quelques encablures de Montebourg, ce monument historique est plus que centenaire, il a connu deux guerres et mille vies et, surtout, il n'a pas d'équivalent dans le monde. En visite libre ou avec un guide (toutes les 30 minutes), découvrez où redécouvrez l'un des lieux les plus insolites de la Manche.

L'abbaye de La Lucerne-d'Outremer

De Cerisy-la-Fôret au Mont Saint-Michel en passant par Hambye, les abbayes sont nombreuses dans la Manche. Celle de La Lucerne-d'Outremer, entre Granville et Avranches, fait partie des incontournables. Pendant les Journées du patrimoine, de nombreuses animations et ateliers y sont proposés, avec même un concert le samedi à 17 heures.

Le Normandy à Saint-Lô

On peut être une salle de concerts de musiques actuelles et un bâtiment historique. Rare souvenir du Saint-Lô d'avant-guerre, le Normandy fait bel et bien parti du patrimoine. Tour à tour prison, salle polyvalente, cinéma, c'est avant tout un vestige de l'ancien Haras.

La filature du petit Auney

au Mesnil-Tôve

La vallée aux 100 moulins dans les méandres de la Sée est riche d'un patrimoine parfois multicentenaire. Arrêtez-vous sans hésiter au Mesnil-Tôve pour découvrir cette ancienne filature de laine construite en 1887 et devenue manufacture au début du XXe siècle et jusqu'en 1976. Pour les Journées du patrimoine, visites guidées et conférences sont proposées.

Visites guidées et conférences sont proposées à la filature du petit Auney au Mesnil-Tôves. - Journées européennes du Patrimoine

Retrouvez l'ensemble des sites à visiter et des animations proposées dans le département de la Manche sur le site des Journées européennes du patrimoine.