Insolite. Le scénariste du nouveau Batman est normand !

Batman The World, qui regroupe quatorze histoires, est sorti vendredi 17 septembre. Chaque histoire est écrite par une équipe issue d'un pays différent. Et le scénariste français n'est autre que le Normand Mathieu Gabella. Originaire de Rouen (Seine-Maritime), il cumule déjà quelques beaux succès dans la bande dessinée : "La Guerre des boutons", "La Licorne" ou encore "La Grande Évasion".

Un Batman en France

L'album regroupe des histoires de Batman autour du globe, retraçant son passé et son présent. Dans la nouvelle qu'a en charge Mathieu Gabella, l'histoire se passe en France. L'auteur donne une dimension romantique dans cette nouvelle histoire. Et c'est à Paris, ville de l'amour, qu'elle se déroule. En collaboration avec le dessinateur Thierry Martin, ils imaginent une course-poursuite entre Batman et Catwoman au Louvre.

Pratique. Mathieu Gabella sera à Darnetal (Seine-Maritime) samedi 25 et dimanche 26 septembre, à l'occasion du festival de la BD Normandibulle.