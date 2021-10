Calvados. Cent volontaires recherchés pour étudier les troubles du sommeil

Evaluer l'impact de différentes interventions à domicile telles que l'activité physique, la luminothérapie ou encore la stimulation vestibulaire sur le sommeil et la qualité de vie de personnes âgées de 60 à 70 ans. C'est ce qu'étudie le laboratoire Inserm Comete, basé à Hérouville Saint-Clair. Dans le cadre de leur étude, les scientifiques cherchent une centaine de volontaires. Pour candidater, il faut être âgé de 60 à 70 ans, avoir une plainte de sommeil, posséder un ordinateur, être équipé de caméra, micro et connexion internet, être en retraite et habiter en Normandie. Les personnes sélectionnées seront suivies pendant 17 semaines et seront soumises à différentes évaluations. Elles seront indemnisées à hauteur de 380 euros.

Selon le laboratoire, les résultats de l'étude favoriseraient les recommandations et stratégies préventives pour maintenir et améliorer la qualité du sommeil chez les personnes âgées. Pour postuler, il suffit de contacter l'équipe de chercheurs à l'adresse mail suivante : velocce@unicaen.fr en indiquant son numéro de téléphone et son mail.