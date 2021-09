Musique. Dua Lipa sort un nouveau clip animé pour "Levitating"

La star britannique Dua Lipa continue de surprendre. Après plus de 4,4 millions d'exemplaires de son album Future Nostalgia vendus dans le monde, grâce aux hits incontournables Don't Start Now, Physical ou encore Fever avec Angèle et Levitating. Elle ne s'arrête pas là et relance la machine à succès avec la diffusion d'un nouveau clip.

Levitating, version animation japonaise

Dua Lipa a battu le record historique du classement de référence aux Etats-Unis, Billboard Hot 100 avec Levitating, qui a passé un total de 34 semaines dans le top 10. Aucune artiste féminine n'avait réalisé un tel exploit depuis la création du classement en 1958. Pour fêter ça, le plus grand hit de son album a le droit à un second souffle.

Dua Lipa rend hommage aux œuvres d'animation japonaise et plus particulièrement au manga Sailor Moon, avec une agence spécialisée dans du graphisme à l'ancienne, Nostalook. Au volant d'un véhicule lui permettant de voyager dans l'espace pour chanter sur des planètes, la chanteuse londonienne fait rêver les fans avec son micro en forme d'étoile et ses tenues à paillettes.