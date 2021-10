Interview. Le DJ Michaël Canitrot au sommet du Mont Saint-Michel

C'est une grande première au sommet du Mont Saint-Michel, un show son et lumière exceptionnel à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le Centre des monuments nationaux ouvre les portes de l'abbaye au DJ et producteur Michaël Canitrot, à l'origine du Monumental Tour.

Après un show au Château de Vincennes cumulant près d'un million de vues, Michaël Canitrot propose une expérience mixant musique électronique, patrimoine et mise en lumière du second monument le plus visité de France.

Diffusé à la télévision

Ce spectacle inédit sera diffusé dimanche 19 septembre à 23 heures, en simultané sur la chaine C8 et les réseaux sociaux de Michaël Canitrot.

Avec la participation du Normand Thomas Pesquet

Le show musical sera accompagné d'un show lumière et d'un mapping projeté sur l'abbaye et spécialement créé pour l'événement. À cette occasion une collaboration exceptionnelle entre le Monumental Tour et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, sera aussi présentée. Des photos et vidéos prises depuis l'espace, du Normand Thomas Pesquet et des satellites, seront projetées afin de sublimer l'architecture millénaire de l'Abbaye du Mont Saint-Michel.

Avec la participation d'artistes émergents

Le DJ recevra à ses côtés la chanteuse Coco, le couple de danseurs Louise Hadj et Ablaye Diop et la jeune artiste DJ Ams, gagnante d'un grand concours national.