Tendance Confidences. Le prieuré du Mont Saint-Michel poursuit sa restauration

Que ce soit en musique ou en architecture sous toutes ses formes, le patrimoine sollicite nos sens pour nous inviter à un voyage très éclectique. Le micro de l'émission Tendance Confidences s'est posé dimanche 19 septembre, en pleines Journées européennes du patrimoine, dans le prieuré du Mont Saint-Michel, situé à Ardevon, pour recueillir les témoignages de Charlotte de Tonquédec, responsable culture et foi, et de Véronique Poins, responsable mécénat et communication. Les portes de ce haut lieu du patrimoine s'ouvrent et vous permettent de constater une belle avancée des travaux au cœur du prieuré.