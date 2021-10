Carte scolaire : les écoles se mobilisent

Pour répondre aux exigences de la nouvelles cartes scolaires, 76 fermetures de classes ont été proposées en Seine-Maritime. Parents d'élèves et enseignants vont manifester leur mécontentement.

. Au Houlme : une opération escargot est organisée par les parents des écoles Aragon (élémentaire) et Lurçat (maternelle) samedi 18 février au matin, avec une distribution de tract/pétition sur la marché dimanche matin. Enfin, l'école sera fermée mardi 21 et une manifestation est prévue le soir même dans les rues de la ville.



. Longueville : la signature d’une pétition est organisée et rendez-vous pris avec les élus, l’IEN. L'école sera ocupée 20 février.



. Sahurs : il y aura une signature de pétitions au parking du bac, ainsi qu'une manifestation devant l’inspection académique mardi 21 février.



. St Etienne-du-Ry : L'école élémentaire fera école morte lundi 20 février.



Pour rappel, samedi 18 février, un rassemblement sera organisé devant le Palais de Justice à 14h30 ; mardi 21, le SNUipp-FSU, le SE, la CGT et la SGEN appellent à la grève. Rendez-vous est donné devant l'Inspection Académique de Rouen, à 10h30.