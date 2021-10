Saint-Lô. Patrick Dils, Yvan Bourgnon… Les grandes conférences reviennent

La Ville de Saint-Lô renoue avec ses "Grandes Conférences", six ans après une série de soirées qui avait vu la commune accueillir Axel Kahn, Jérôme Kerviel, Isabelle Autissier, Jean-Luc Romero ou encore Denis Seznec. Ces conférences avaient été mises en stand-by à cause de remous au sein du conseil municipal. Depuis, Matthieu Lepresle a fait son retour dans une nouvelle majorité et celui qui était déjà à la baguette à l'époque a décidé de relancer la machine. Le concept est simple, explique-t-on du côté de la municipalité : "un invité, un interviewer animateur, une thématique, un lieu et un public qui est invité à échanger avec le conférencier à l'issue de son intervention".

Pour cette deuxième édition des Grandes conférences, Patrick Dils (22 octobre), Paul El kharrat (17 décembre), Natasha Calestrémé (25 février 2022), Yvan Bourgnon (12 mars 2022) et Stéphan Allix (12 mai 2022) sont attendus à Saint-Lô. Toutes ces conférences se dérouleront au théâtre Roger Ferdinand, à 20 h 30, et toutes seront gratuites.