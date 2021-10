[Podcast]. La Seine-Maritime d'antan : l'invitation au voyage en images

Également auteur, aux éditions patrimoniales Hervé Chopin, des ouvrages Saint-Malo d'antan et Calvados d'antan publiés dans la même collection, Françoise Surcouf signe un nouveau tome sur la Seine-Maritime d'antan. Grâce à une sélection de cartes postales, remarquables pour leur définition et pour leur valeur documentaire, Françoise Surcouf nous invite à la découverte de la Seine-Maritime de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Elle nous présente les modes de vie de l'époque, en ville ou à la campagne, retrace l'évolution des moyens de transport, les petits métiers traditionnels, mais aborde bien entendu également l'évolution des activités humaines à l'aube de la révolution industrielle. Pour en parler, l'auteur choisit une métaphore gastronomique : "C'est un plat terre-mer", s'amuse-t-elle, puisqu'elle parle aussi bien de l'aspect maritime du département que de son arrière-pays.

Pratique. Françoise Surcouf, La Seine-Maritime d'antan, éditions Hervé Chopin, 28,50 €