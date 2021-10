Caen. "Dans les immeubles de la Presqu'île, les habitants ont un profil disparate"

La Presqu'île de Caen abrite "une population très diversifiée", indique Frédérique Violeau, notaire à Caen. Depuis peu, deux immeubles sont habitables. Parmi les habitants de ces lieux, des locataires, des propriétaires et des acquéreurs. "On va avoir des prix qui vont être au-dessus de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur la ville. C'est logique, compte tenu de l'emplacement qui est exceptionnel : ces terrains sont orientés vers le bassin ou le canal, avec une très belle vue et très proches du centre." Des biens qui attirent une population "plus favorisée", comme des cadres. À Caen, le prix median est de 3 700 euros le mètre carré. Dans ces logements de la Presqu'île, le prix médian tourne plus aux alentours de 5 150, 5 300 euros le mètre carré. "Plus vous allez monter en élévation, plus le prix va s'élever aussi. Ça peut monter à plus de 7 000 euros le mètre carré. Les personnes qui achètent ces biens sont plus des occupants acquéreurs que des investisseurs."

Toutefois, sur la Presqu'île, il y a aussi une résidence service Cap 360, où il va y avoir "des occupants de courte durée en location meublée", mais aussi des logements sociaux qui attirent des populations moins favorisées. "Il y a beaucoup de T2 ou T3 car ce sont les produits qui intéressent." Ces immeubles sont éligibles à la loi Pinel, "ce qui va aussi attirer des investisseurs".

Pour Fredérique Violeau, "les profils sont disparates", ce qui montre une volonté de ne pas "créer une zone privilégiée"