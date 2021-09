[Photos] Rouen. Les visiteurs du Fêno sous le charme d'Amandine Petit, Miss France 2021

Le Fêno a accueilli quelques invités de marque pendant les trois jours durant lesquels l'excellence normande a été mise à l'honneur au Parc expo de Rouen, du vendredi 10 au dimanche 12 septembre : le Normand Dorian Louvet, finaliste de l'émission Koh-Lanta, Bilal Malek, alias Mister France 2021, et surtout Amandine Petit, Miss France 2021.

Une icône normande

"On n'oublie jamais d'où on vient, a déclaré la native de Caen, et c'est pour cela que je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour soutenir tous ces artisans, producteurs, et créateurs de la région Normandie."

Devant les nombreux fans venus assister à son intervention, Amandine Petit est revenue sur le fabuleux parcours qui l'a menée aux titres de Miss Normandie et à celui de Miss France 2021, remporté le 19 décembre 2020 (jour de l'anniversaire de son papa). Un titre qu'elle a gagné avec 42 % des voix, "grâce à une forte mobilisation des Normands".

Amandine Petit s'est ensuite patiemment prêtée au jeu des photos et dédicaces pour les centaines d'admirateurs venus à sa rencontre avant de rejoindre Florian Barbarot, ancien candidat normand de Top Chef, et le président de la Région Normandie, Hervé Morin, pour un cours de cuisine en direct qui a attiré une foule de curieux et de gourmands.

Une popularité incontestable Des centaines d'admirateurs ont fait la queue pour tenter d'approcher Miss France qui a récompensé leur patience en signant des autographes et en posant pour des photos.

En route pour Miss France 2022 Amandine Petit a repris la route pour assister aux élections régionales des Miss, mais elle ne fait pas partie des jurés : "Je n'en serais pas capable, je voterais pour tout le monde tant les candidates sont toutes cou

La Normandie au cœur Fière d'être normande, la native de Caen a posé avec les deux mascottes du Fêno et a rencontré certaines prétendantes au titre de Miss Normandie 2021 qui sera décerné le 23 octobre prochain.

La Normandie dans l'assiette Très studieux, Hervé Morin et Amandine Petit ont suivi les directives de l'ancien candidat de Top Chef, Florian Barbarot pour préparer un saumon mi-cuit (de Cherbourg) avec sa sauce hollandaise.