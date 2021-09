Seine-Maritime. 150 aides à domicile sont recherchées dans le département

C'est un constat fait par de nombreux chefs d'entreprise : le personnel manque. Les recrutements sont difficiles et tous les secteurs sont concernés. C'est notamment le cas pour l'association AVEC, spécialisée dans l'aide à domicile, qui a deux agences en Seine-Maritime, l'une à Rouen et l'autre à Harfleur. 750 salariés y travaillent pour 2 800 usagers. Les besoins dans ce secteur sont de plus en plus importants. La population vieillit et les personnes âgées souhaitent de plus en plus rester chez elles. AVEC a besoin d'aides à domicile. L'association recrute en ce moment 150 postes en CDI sur la Seine-Maritime (secteurs Rouen, Le Havre et Saint-Romain-de-Colbosc). Tous les profils sont les bienvenus, avec ou sans diplôme (une formation en apprentissage est possible en interne).

Augmentation des rémunérations

Si l'association a du mal à recruter, Maxime Voloscak, le directeur des opérations pour la Région Normandie, évoque un métier peu connu et reconnu. L'aide à domicile favorise l'autonomie de la personne en l'aidant dans ses actes de la vie quotidienne (faire la toilette, les courses, les repas, l'entretien du logement, rompre l'isolement, véhiculer, etc.). L'autre frein à l'embauche : la rémunération. Sur ce point, des augmentations sont à venir pour le 1er octobre. La convention collective vient d'être modifiée. Une aide à domicile sans diplôme débute à 10,25 euros brut de l'heure. Au 1er octobre, le taux passe à 10,37 euros. Les salaires peuvent aller jusqu'à 13,88 euros brut de l'heure.

Pratique. Contact recrutement AVEC : sandrine.rousselin@avec.fr ou en agences avenue du Camp Dolent (Harfleur) et 55 quai du Havre (Rouen).