Calvados. "Hérouville Futsal est et restera un club de quartier"

Impossible d'imaginer Hérouville Futsal sans la famille Alla. Samir, le capitaine emblématique, Nabil, meilleur buteur du championnat la saison dernière, ainsi qu'Abdou, ex-coach et ex-président, ont très vite fait du ballon leur meilleur ami au quartier. L'histoire a débuté en 2014, au gymnase Allende. Derrière les terrains en herbe, où ils avaient déjà enchaîné petits ponts et crochets ravageurs sous le maillot du sporting club d'Hérouville, les trois frères lançaient une nouvelle aventure. Celle du futsal, encore bien loin des clubs de prestige parisiens comme Accès ou Mouvaux, dans le nord de la France. "On avait établi une feuille de route qui était de passer de l'échelon départemental à la D2 (deuxième niveau français, ndlr) en trois ans", explique Ayoub Benazzouz, président du club. Défi réussi.

Le gymnase Allende n'est pas aux normes fédérales

Promu au printemps 2020 dans l'élite pour la première fois de son histoire, le club de la banlieue caennaise a terminé sixième lors de la saison 2020-2021. Des travaux dans le gymnase avaient été entrepris par la mairie d'Hérouville (11 000 €), mais cela n'était pas suffisant pour correspondre aux normes fédérales. "Le gymnase Allende date des années 70. On n'avait pas de local pour le contrôle antidopage, de parking privé pour les officiels, ni de terrain homologué pour la D1", soupire Ayoub Benazzouz. Le club a alors obtenu une dérogation d'un an. "On s'est mis très vite au travail car on savait qu'on n'avait qu'un an pour trouver une solution." À Hérouville, la municipalité prévoit de construire un nouveau gymnase. Mais pour cela, il faut patienter jusqu'en 2023-2024. Plusieurs pistes ont été évoquées pour accueillir temporairement les partenaires de Samir Alla. Des discussions avec la Ville de Lisieux avaient été lancées, mais aussi avec la Ville de Caen par l'intermédiaire de Sylvain Letouzé (ancien journaliste sportif devenu conseiller régional). "Il maîtrise le dossier et connaît ce qu'est le futsal à Hérouville. C'est un foot de lutte de classes. Je remercie aussi le maire et le service des sports de Lisieux qui avaient accepté de nous accueillir." C'est finalement au Palais des sSports de Caen qu'Hérouville Futsal jouera ses neuf matchs à domicile cette saison. Une excellente nouvelle pour son président. "Sportivement, on ne voulait pas faire l'ascenseur. C'était la seule solution pour se stabiliser en Élite. C'est le seul club qui représente la région au niveau national dans sa discipline. Il faut simplement nous donner la place que l'on mérite", explique Ayoub Benazzouz.

Rester le patron du futsal normand

Sans aucun doute, leurs habituels supporters de la rue Guyon de Guercheville seront présents. Ils traverseront simplement l'agglomération du nord-est au sud-ouest. "Nos supporters sont notre force vive. Il fallait sortir Hérouville de la périphérie, cela permettra de faire découvrir la discipline à un public plus large." Sans tirer un trait sur le passé. "Hérouville Futsal est et restera toujours un club de quartier. On ne coupera pas le lien avec Allende car c'est dans ce chaudron que la relève est formée."

Si les matchs sont délocalisés, les entraînements se poursuivent au gymnase Allende. Le club affiche des ambitions. "Il faut que l'on reste la vitrine de la région. Pour moi, le futsal, c'est comme le foot féminin, il faut prendre le temps de construire sans griller d'étapes." À court terme, le club souhaite créer une équipe dans chaque catégorie d'âge. Il compte déjà 40 adhérents en seniors et quasiment autant du baby futsal aux U18.