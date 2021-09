Bonne table à Rouen. Comme autrefois, les burgers du septième art

Silence… Moteur… On cuisine. Dans son food truck, Vincent Gouchet, passionné de vieux films, déroule l'histoire qui l'a conduit sur les routes pour nous régaler de délicieux burgers. L'histoire d'un chauffeur routier qui tombe gravement malade et qui réalise alors qu'il veut changer de vie. En 2017, il achète un véhicule de collection qu'il a "sauvé de la ferraille" et qui était aménagé avec une cuisine. Quelque temps après, alors que l'affaire se développe, il achète un véhicule neuf Citroën type H, conçu comme une réplique des années 60 avec un beau look rétro. Le passionné, qui est fan avec son épouse, de vieux films le décore avec des photos numérotées de monstres sacrés du cinéma… Une reproduction d'une affiche de La traversée de Paris nous montre Gabin, de Funès et Bourville fin prêts à couper le cochon. De quoi déjà se mettre en appétit.

Le "Depardieu" pour les gourmands

Chaque burger porte un nom d'acteur. "On a voulu respecter les caractères", indique le passionné. Ainsi le végétarien porte le nom de Brigitte Bardot, le "Gabin" se veut fort en caractère avec du camembert et de l'andouille et le "Depardieu" se veut… très gourmand avec double steak, double bacon et double cheddar. Tout est made in France et local, le plus possible, avec de la viande de Bretagne hachée dans le camion, des sauces et des frites maison, du pain de la boulangerie du coin… Je penche lors de ma venue pour un "Félicien". Un véritable régal : pain moelleux, steak de bœuf saignant (comme demandé), de la poitrine fumée, une poêlée de champignons de Paris, quelques oignons rouges, de la salade et, surtout, du Neufchâtel fondu pour rehausser le tout. Un vrai burger premium pour 13 euros avec les frites. Le food truck, chaque jour à un emplacement différent dans le département, s'installe depuis le début du mois deux fois par semaine sur le parvis de la gare de Rouen. À ne pas manquer.

Pratique. Les mardi et jeudi midi sur le parvis de la gare de Rouen. 06 83 63 84 57