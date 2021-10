Caen. Un événement sportif au profit de la recherche sur la sclérose en plaques

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, une manifestation sportive et solidaire est organisée à la Colline aux oiseaux de Caen. The RUNSEP, au profit de la recherche sur la sclérose en plaques, est organisé par le Réseau normand sclérose en plaques et défi sports solidaires - ARSEP. Un village et des animations gratuites seront également ouverts à tous au cours du week-end.

Plusieurs formats sont proposés pour participer à ce défi, visant à sensibiliser le public sur cette pathologie.

- The RUNSEP free, pour courir, marcher, seul ou en famille et entre amis sur la distance de son choix.

- The RUNSEP team, pour les plus aguerris, pour courir 24 heures en relais solidaire et en équipe (minimum 10 coureurs par équipe).

- The RUNSEP bike, pour parcourir 20, 40 ou 60 km.

- The RUNSEP fit, pour pratiquer une activité physique adaptée sur le site de l'événement (qi gong, zumba…).

La fin de la course et le comptage des kilomètres sont prévus le dimanche 19 septembre, à 10 h 30, sur le village animations, suivis de la remise de chèque à la fondation ARSEP.

Pratique. Inscriptions jusqu'au vendredi 17 septembre sur https://www.klikego.com/inscription/the-runsep-2021/course-a-pied-running/1623380451960-1. En cas de difficultés vous pouvez envoyer un mail à rbn-sep@wanadoo.fr ou téléphoner au 02 31 08 16 00.