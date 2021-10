Pascaline : préparez-vous à vous faire plaisir

A peine arrivé dans l’entrée, la réplique de la plaque de métro “Saint-Germain-dès-Près” vous donne un indice : le bistrot, attirant une clientèle assez chic, joue la corde du “rétro” façon parisienne jusque dans les moindres détails. On s’y sent bien et la cuisine est délicieuse.

Le midi, en semaine, mieux vaut réserver. Si Pascaline n’est pas pour toutes les bourses, vous y trouverez une “formule Pascaline” (entrée-plat ou plat-dessert) à 15,50 €. Pour 19 €, vous pourrez vous offrir la totale. En entrée, le choix est large : du tartare de saumon aux huîtres de Saint-Vaast en passant par un velouté de panais ou une terrine de canard. Mais je passe directement à l’étape “plat”, me laissant tenter par celui du jour : un poulet fermier et ses frites maison.

Moment de bonheur : la volaille, tendre et savoureuse, est de grande qualité, accompagnée d’une sauce merveilleuse que l’on prendra soin de saucer jusqu’à la dernière goutte avec du pain à la mie craquante. Quant aux frites, chapeau bas. Les pommes de terre sont légèrement sucrées, parfaites. Précisons enfin que les assiettes sont très généreuses. Et c’est tant mieux.En dessert, une part de tarte aux fruits rouge (ma voisine a préféré le fondant au chocolat, sublime) conclura de sa petite note acidulée ce repas très réussi.

Pratique. Pascaline, 5, Rue de la Poterne, Rouen. Ouvert tous les jours. Tél. 02 35 89 67 44. Internet : www.pascaline.fr