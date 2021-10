Calvados. Drame en mer : un pêcheur mort au large d'Arromanches

Un pêcheur a trouvé la mort en mer mercredi 8 septembre. Dans la soirée, le Cross Jobourg avait reçu une alerte de détresse du navire de pêche L'Ami sincère, situé au large d'Arromanches. "Un homme est tombé à la mer et un autre membre de l'équipage a plongé pour le secourir à l'aide d'une bouée couronne", indiquait la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord jeudi 9 septembre. D'importants moyens ont été déployés pour les secourir : l'hélicoptère Caïman Marine de la Marine nationale avec une équipe médicale à bord, le chalutier Louis-André, la vedette de surveillance maritime et portuaire Pavois de la gendarmerie maritime, la vedette côtière de surveillance maritime Esteron de la gendarmerie maritime et la vedette garde-côtes Vent D'Amont des douanes ont été engagés sur l'opération. Le membre d'équipage qui a sauté à l'eau pour assister le naufragé a été récupéré par Le Pavois. L'homme tombé à l'eau a été récupéré par L'Esteron, sur lequel l'équipe médicale a rapidement été treuillée pour prendre en charge le naufragé. Malheureusement, il n'a pas survécu.