Buzz. Validé : un nouveau casting pour la saison 2 de la série de Canal+

La saison 1 avait connu un succès qui dépassait toutes les attentes. La série de Canal+ consacrée au rap français était sortie lors du premier confinement en France et avait été un véritable phénomène. Mis en scène par Franck Gastambide (Les Kaïra, Pattaya…) il réunit les plus grands noms du rap français, de Rohff à Naps en passant par Ninho. Et si dans la première saison le premier rôle de la série était incarné par Hatik, cette fois-ci, c'est une femme, Laëtitia Kerfa qui sera la rappeuse star de la série. Les premières images de la série nous montrent que le casting a fait peau neuve, puisque Saïd Taghmaoui (La Haine) est présent à l'image. Cette nouvelle saison s'annonce remplie d'actions et de rebondissement.