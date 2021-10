Musique. Lana Del Rey dévoile un nouveau clip et annonce un album

2021 est définitivement l'année de la productivité pour Lana Del Rey. La native de New-York, qui a déjà sorti Chemtrails over the Country Club en mars dernier, va sortir un nouvel album d'ici la fin de l'année. Lana Del Rey a d'ailleurs dévoilé énormément d'informations sur son compte Instagram, révélant la date de sortie, la pochette et même plusieurs extraits de cet album. Celui-ci s'intitule Blue Banisters et sera disponible le 22 octobre prochain.

La chanteuse a profité de l'annonce de cet album pour dévoiler un nouveau clip extrait de cet opus intitulé Arcadia, qu'elle a elle-même composé et produit et dont elle a également réalisé le clip.