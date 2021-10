Manche. Procès des attentats de Paris : son frère est mort au Bataclan

Des terrasses de bars et la salle du Bataclan mitraillées, des kamikazes au Stade de France : près de six ans après, la justice replonge, à partir de ce mercredi 8 septembre et pour neuf longs mois, dans l'horreur des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 qui avait fait 131 morts, dont six étaient originaires de la Manche, de l'Orne et du Calvados. Parmi ces victimes, le Manchois Cédric Mauduit. Il avait 41 ans et se trouvait au Bataclan ce soir-là. Son frère Mathieu ne fera pas le déplacement au palais de justice de Paris. Partie civile, il se fera représenter par son avocat. Un moment trop difficile, alors que le chemin de la reconstruction n'est pas terminé.

Vingt accusés, dont six absents, sont jugés à partir du mercredi 8 septembre.

Au-delà de la mort de 131 personnes, cet attentat a fait plus de 400 blessés et autant de familles marquées à vie.