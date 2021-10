Insolite. Une application pour aider les parents dépassés en mathématiques !

Il arrive parfois, dans la scolarité de nos enfants, que nos limites de compréhension soient atteintes. Si pour vous c'est avec les chiffres, alors une application gratuite pourra vous sauver !

Elle s'appelle Photomath, disponible pour iPhone et Android. Une fois installée sur votre smartphone, l'application résoudra pour vous les équations que vous n'aurez qu'à prendre en photo ! Mais ce n'est pas tout, en plus de vous donner le résultat, l'application explique étape par étape comment arriver à ce résultat et c'est bien là le plus important.

Vous pourrez ainsi aider au mieux vos enfants pour leurs exercices de mathématiques et, pourquoi pas, vous remettre à niveau !