Caen. Viols et meurtres : cinq dossiers jugés aux assises du Calvados

La troisième session des assises du Calvados à Caen s'est ouverte lundi 6 septembre. Jusqu'au vendredi 24 septembre, cinq dossiers vont être examinés : deux affaires de meurtre à Caen et Mondeville et trois de viol.

La première affaire, du lundi 6 au jeudi 9 septembre, concerne un meurtre survenu le 10 janvier 2018 à Mondeville. Il y a quatre accusés dans ce dossier : deux personnes seront jugées pour le meurtre d'une personne vulnérable. Les deux autres seront jugées pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne. Les lundi 13 et mardi 14 septembre, un homme âgé de 19 ans sera jugé pour viol sur mineure. Les faits remontent à septembre et décembre 2019 à Caen. Il sera jugé à la cour d'assises des mineurs. Du mercredi 15 au vendredi 17 septembre, deux hommes seront jugés, en appel, pour viol sur une mineure et agressions sexuelles sur une personne vulnérable et pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes. Ces actes remontent à 2014 et 2016 à Alençon (Orne).

Dans le quatrième dossier, du lundi 20 au mercredi 22 septembre, trois hommes seront jugés pour meurtre et violence en réunion. Cette affaire remonte au 19 juillet 2016 à Caen. Enfin, les jeudi 23 et vendredi 24 septembre, un homme sera jugé pour la troisième fois par la Cour d'Assises de Caen. Le quinquagénaire sera jugé pour viol sur mineure en récidive et agression sexuelle sur mineure de 15 ans. L'homme aurait récidivé dans plusieurs communes de l'agglomération caennaise en 2014, 2015 et 2019.