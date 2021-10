Caen. Les nouveaux commerces de l'agglo

Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest fait un tour d'horizon des nouveautés côté commerces. Il faut dire qu'avec l'été, il y a du changement. Nouvelles adresses, changement de déco, boutiques qui s'installent, les commerces n'ont pas vraiment pris de vacances. En ce mois de septembre, ça continue de bouger.

Les Baratineurs changent d'adresse

Cette semaine, on se fait plaisir avec deux commerces de bouche. C'est une institution à Caen, la Crémerie des baratineurs change de lieu. Les deux boutiques rue aux Namps et Demolombe viennent de fermer. Désormais, la boutique est en face du Château.

Place à une épicerie fine à Ouistreham. L'Échoppe est installée à Ouistreham. Elle dispose également d'un pôle restauration.

Enfin, découvrez une nouvelle boutique spécialisée dans les soins dermo-esthétiques : Oderm Esthétique, installée place de la République à Caen. Cicatrices, rides, vergetures… Différentes techniques de soins sont utilisées pour traiter les complexes de la peau.

L'Echoppe, une épicerie fine à Ouistreham

Ouverte depuis juin dernier, l'épicerie fine est aussi un pôle de restauration. Les clients peuvent y trouver des produits du chef et des bocaux frais ! Sandrine et Gilles Poudras ont ouvert leur épicerie fine sur le parking du centre commercial Carrefour Market à Ouistreham. Ils ont mis à profit leur expérience dans la restauration et proposent notamment des produits du chef et également des bocaux frais.

Nouvelle adresse pour la Crémerie des baratineurs

La Crémerie des baratineurs accueille sa clientèle dans sa nouvelle boutique. Située au 45 rue de Geôle à Caen, la fromagerie avait besoin d'un espace plus grand. Victime de son succès, la Crémerie des baratineurs dispose, depuis vendredi 4 septembre, d'un plus grand espace, au 45 rue de Geôle. Elle propose les mêmes services que les deux anciennes boutiques et les clients peuvent y retrouver les produits locaux, voire davantage.

Un vaste choix de produits vous attend dans la nouvelle Crémerie des baratineurs. - Nathalie Hamon

Oderm esthétique, adresse beauté et soins

Ce tout nouveau commerce a ouvert le 30 août, place de la République à Caen. Oderm Esthétique propose des soins de la peau sur rendez-vous. Oderm Esthétique vient d'ouvrir dans le centre-ville de Caen. "Je suis esthéticienne de formation et j'ai décidé de me spécialiser dans les soins de peau", explique Maurane Marie, la gérante. Cicatrice, pores dilatés, rides… Différents complexes peuvent être traités.

Maurane Marie est la gérante d'Oderm esthétique.