Musique. Les Spice Girls fêtent leurs 25 ans, un album souvenir se profile !

Après les 25 ans des Pokémon, voici désormais les 25 ans du premier album des Spice Girls, début d'un raz de marée en Europe et dans le monde. Le groupe des cinq Anglaises a vendu 23 millions d'exemplaires de cet album sorti en 1996 et s'est classé numéro 1 des ventes dans de nombreux pays. Malgré le temps qui passe et la fin du groupe, le public lui est resté très attaché. Lors de la tournée organisée dans les stades anglais en 2019 à quatre, sans "Posh", alias Victoria Beckham, plus de 700 000 spectateurs sont allés les applaudir !

Alors, un quart de siècle après, l'album Spice va ressortir en version collector, agrémenté d'un inédit qui est un morceau enregistré en 1995, pour leurs premières sessions d'enregistrement, mais jamais utilisé. Vous pourrez vous procurer un vinyle Zoetrope (des dessins sur le vinyle s'animent quand il tourne), cinq vinyles "classiques" ou cinq cassettes audio de couleur différentes - une couleur par chanteuse - ou encore un double CD deluxe, comprenant des titres inédits, des remix et des démos. Date de sortie prévue le 29 octobre 2021.