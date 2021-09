Ouistreham. La Normandy Beach Race fait remonter le temps aux vieilles mécaniques

Les moteurs vont vrombir ce week-end des 11 et 12 septembre à Ouistreham. La plage Riva Bella accueille une nouvelle édition de la Normandy Beach Race. Vieilles autos et motos vont être exposées et se prêter à des démonstrations de courses sur plage. Pas de compétition pour les 80 participants, mais le plaisir de montrer leurs véhicules de collection et remonter le temps durant deux jours.

L'événement est gratuit, mais soumis au pass sanitaire. Véhicule et village animation sont installés sur le front de mer de la plage Riva Bella. Dans ce village, des exposants de vêtements et objets vintage ou encore un barbier. Un vrai saut dans les années 50, 60 ou 70. Vous croiserez peut-être quelques sosies des Beach Boys !