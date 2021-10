Lessay. Les forains forcent l'entrée du champ de foire avec leurs caravanes

La foire de Lessay était l'une des dernières foires de France à laisser les forains installer leurs caravanes près de leurs manèges, mais la mairie avait décidé de changer les règles en cette année 2021, en les installant sur un terrain à l'extérieur de la foire pour "assurer la sécurité incendie et prévoir les mouvements de foule, mais aussi pour se conformer aux règles sanitaires". Ce lundi 6 septembre, après des échanges très tendus avec les organisateurs et les forces de l'ordre, les forains sont entrés de force sur le site du champ de foire pour s'installer, mettant à mal la bulle sanitaire dressée sur le site. "Nous, on a essayé de faire notre job en tant qu'organisateurs, en essayant de garantir la sécurité à nos visiteurs et exposants, mais c'est important que les visiteurs sachent que nous n'avons pas réussi à leur garantir que la fête foraine sera tenue par des exposants à jour de leur pass sanitaire", indiquait lundi 6 septembre, la maire de Lessay Stéphanie Maubé, présente sur place, aux côtés d'un trop faible nombre de gendarmes. La mairie a décidé de porter plainte.

Stéphanie Maubé, maire de Lessay