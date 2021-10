Votre horoscope signe par signe du dimanche 12 septembre

Bélier

Même si vous refuserez la proposition d’un ami à vous donner un coup de main, le fait de savoir que vous pourrez compter sur lui vous rassurera.

Taureau

Vous vous sentirez pousser des ailes pour des activités sportives ou en plein air. Être au contact de la nature sera votre secret.

Gémeaux

L'énergie ne manque pas. Mais attention aux maux récurrents qui pourraient se manifester. Notamment le dos et la gorge.

Cancer

Sous votre apparente bonne santé, vous traînez un manque de sommeil problématique. Œuvrez sans attendre pour y remédier.

Lion

Vous noterez une baisse de tonus si vous ne rechargez pas vos batteries en modifiant votre rythme de vie. Bougez plus !

Vierge

Un membre de votre famille pourrait vous décevoir. Soit en ne vous communiquant pas une information importante, soit en vous mentant carrément !

Balance

Amis Balances, Il y a une belle entente avec vos amis. Faites-leur confiance.

Scorpion

Vous aurez peut-être l'impression que certaines personnes se livrent à un véritable tourisme en pénétrant sous votre toit ! Restez calme !

Sagittaire

Votre énergie est au beau fixe, n'en profitez pas pour vous jeter sans réserve dans les excès en tous genres...

Capricorne

Belle journée pour vos amours et pour vos enfants. Vous vous sentez serein et disponible.

Verseau

Vos amis réclament votre présence. Mais uniquement pour s'amuser et pour passer du bon temps, et non pas avoir des conversations trop profondes.

Poissons

La Lune et le Soleil seront actifs aujourd'hui pour vous intimer le besoin de construire votre quotidien plus adroitement.