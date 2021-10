Il est 2h40, lorsque la brigade anticriminalité est requise route de Bonsecours à Rouen. Deux individus y ont été vus en train de dégrader des voitures, arrachant des rétroviseurs, enfonçant des portières. Les deux hommes, ivres, ont été interpellés un peu plus loin, rue des hautes haies à Bonsecours. Le premier est né en 90, le second en 91 et tous deux habitent Franqueville-Saint-Pierre.