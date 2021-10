Les Monsieurs propres traquent vos saletés

“Pendant un peu plus de deux ans, les agents ont fait de la sensibilisation auprès des Rouennais en envoyant des courriers leur demandant de ne pas laisser des conteneurs ou des poubelles”, explique Aurélien Guilmard, directeur de la tranquillité publique et de la police municipale. Peine perdue.

Casser les mauvaises habitudes

Le rôle des sept agents de cette brigade est désormais d’identifier les auteurs de ces déchets, de constater les faits, de faire enlever les détritus, voire nettoyer les lieux. “De plus en plus, les riverains nous appellent pour signaler un problème”, note l’un d’entre eux. Si après prise de contact avec les usagers, rien n’est fait, les amendes tombent. “Elles vont de 35 € à 1500 € pour les nuisances les plus importantes”. En plus de cette amende, le fautif devra payer les frais d’intervention des agents de la propreté. “Ces verbalisations sont efficaces. Dans certaines rues, nous notons déjà une réelle amélioration”, estime un des agents de la brigade.

Pratique. brigade-environnement@rouen.fr