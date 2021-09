Près du Havre. Nouveau mouvement de grève à Synthomer

Un mouvement de grève touche l'usine Synthomer, ex-Omnova, de Sandouville, ce vendredi 3 septembre.

La CGT annonce 85 % de grévistes, dont 100 % sur les quarts de production et de maintenance.

L'usine produit des polymères synthétiques. Déjà en février dernier, le site avait été à l'arrêt pendant plusieurs jours. À l'époque, les salariés étaient inquiets du plan de transformation de l'usine à la suite du rachat d'Omnova par le groupe britannique Synthomer en juillet 2020.

Ce nouveau mouvement concerne cette fois un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) présenté fin avril. Ce dernier prévoirait 37 départs contraints, visant les départements de la finance, de la comptabilité, du service client et du support technique laboratoire. Dans le détail, ce sont 22 départs qui sont prévus à Villejust dans l'Essonne, siège social de l'entreprise, et 15 départs à Sandouville.

Le PSE intégrerait également une refonte des organisations de travail dans les services HSE, technique et procédés, maintenance et production. Quatre-vingts postes sont visés par des suppressions, modifications ou créations. Synthomer embauche en France 225 CDI. Le syndicat CGT dénonce une casse sociale et regrette le manque de mesures sociales présentes dans le PSE. La fin de la procédure doit arriver à son terme le mercredi 8 septembre.

Contactées, la direction du groupe et celle de l'usine de Sandouville n'ont pas encore souhaité réagir.