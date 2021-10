Orne. Les clubs sportifs désertés veulent retrouver leurs adhérents

Mais où sont passés les gens ? À l'heure de la rentrée, c'est la question que se posent beaucoup d'associations sportives, qui restent désertées par leurs anciens adhérents, ceux d'avant les différentes vagues de Covid durant lesquelles les clubs ont dû rester fermés.

À Boissy-Maugis, le club Fitness-tonic réunissait 25 adhérents, une fois par semaine, dans la salle des fêtes, pour du sport loisir. Mais aujourd'hui, Danielle Mongreville, présidente depuis deux ans, s'inquiète de la possible disparition de l'association. "Les gens ont arrêté de venir lors des confinements, et aujourd'hui, ils ont toujours peur de se faire contaminer", explique-t-elle. "Mais il nous faut au moins une vingtaine d'adhérents pour financer les licences et la coach." Pour essayer de recruter, elle distribuera des prospectus les 12 et 26 septembre, sur le marché de sa commune. L'association prévoit aussi de se diversifier, avec de la marche nordique ou de la Zumba. Les Percherons intéressés ont rendez-vous chaque lundi, à 19 heures, à la salle des fêtes de Boissy-Maugis.