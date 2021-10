Arrêté ivre au volant d'une voiture volée

Il était 21h30 lorsqu'un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) a aperçu la Peugeot 205 route de Lyons, à Rouen, circulant le coffre ouvert. Le conducteur était visiblement nerveux. Lors du contrôle, les policiers ont découvert tous les signes d'un vol : fils et neiman arrachés. L'homme, alcoolisé, a livré des explications confuses sur l'origine de la voiture. Après vérification, la BAC a alors découvert qu'il était recherché pour purger un mois de prison pour un défaut d'assurance et qu'il était sous le coup d'une injonction de restituer son permis de conduire. Il a été interpellé et ramené à l'hôtel de police.