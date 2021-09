Orne. Covid-19 : vaccination, contrôles et relance économique au menu de la préfète

Face à la Covid-19, le Département de l'Orne reste l'un des départements les moins impactés de France, avec un taux d'incidence qui oscille autour des 70 cas pour 100 000 habitants, "et 80 % des Ornais hospitalisés sont des personnes non-vaccinées, les autres ont des comorbidités", précise l'Agence Régionale de Santé.

Mais "nous devons éviter de prendre de plein fouet la quatrième vague, nous sommes attendus avec cette rentrée qui génère davantage de brassage de la population", a expliqué, mercredi 1er septembre, la préfète Françoise Tahéri.

Pour cela, la vaccination des 12/17 ans débute dans les établissements scolaires et les injections de la troisième dose vont débuter dans les Ehpad.

Pass sanitaire bien respecté

Parallèlement, ce sont aussi de nombreux contrôles du bon usage du pass sanitaire qui sont effectués dans l'Orne, tant par les forces de l'ordre que par les agents administratifs. Sur 490 établissements contrôlés dans ce département, "un seul restaurant était en infraction et a reçu une mise en demeure", se réjouit la préfète, "le pass sanitaire est vite entré dans nos habitudes". Mais au retour de leurs vacances à l'étranger dans un pays où la Covid-19 circule beaucoup, les personnes qui doivent respecter une quarantaine sont également contrôlées. "Plus de 200 Ornais ont déjà été contrôlés, explique la préfète. Ces contrôles ont donné lieu à huit amendes d'un montant très élevé, de chacune 1 500 euros."

Relance économique

La représentante de l'État dans l'Orne relativise la situation "dans un département où le taux d'incidence est faible", et souligne "la belle réussite collective, avec une vaccination qui atteint un haut niveau dans l'Orne". Mais "tout n'est pas terminé". Françoise Tahéri souligne qu'après la vaccination, la seconde priorité est aussi de poursuivre la bonne dynamique économique malgré la Covid-19. Et la préfète fait les comptes : quand elle additionne les prêts garantis aux entreprises et les aides qui leur ont été octroyées, le montant atteint 500 millions d'euros pour le département de l'Orne.

"Nous n'en avons pas terminé

avec la quatrième vague"

"Nous n'en avons pas terminé avec la quatrième vague, répète la préfète. C'est un grand défi pour que cette rentrée se passe bien. Il faut limiter l'introduction de nouveaux variants." Le combat contre cette pandémie commencée il y a 18 mois se poursuit, mais la préfète est prête.