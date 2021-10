Calvados. Fréquentation touristique :  août meilleur que juillet

La rentrée scolaire sonne la fin des vacances, l'occasion pour Calvados Attractivité de faire le point sur le mois d'août. "Du 1er au 25 août 2021, 3,6 millions de nuitées marchandes et non-marchandes ont été enregistrées", indique l'agence. En juillet 2021, à la même période, trois millions de nuitées marchandes et non-marchandes avaient été enregistrées."75 % des nuitées ont été réservées par des Français. Des étrangers sont tout de même venus, notamment des Allemands et Américains", poursuit Calvados Attractivité. Un bilan mitigé par rapport à 2020 : - 8 % de nuitées ont été notées sur la période du 1er au 25 août et - 11 % comparé à 2019. Les professionnels remarquent une baisse moyenne de 20 % de fréquentation pour cette saison.