Caen. Rentrée scolaire : les salons de coiffure pris d'assaut

Avant la rentrée scolaire, jeudi 2 septembre, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les enfants. Au salon Hélie Coiffure à Caen, c'est Amel Kouba qui s'occupait d'eux le mardi 31 août. Et elle connaît très bien leurs attentes : "Pour les garçons, c'est souvent très court sur les côtés et un peu plus long sur le dessus. Et les filles aiment garder les longueurs."

Une nouvelle coupe pour la rentrée, c'est ce qu'a demandé Benjamin Le Duff, 16 ans. Dans quelques jours, il entre en première et il sait ce qu'il veut : "Juste un peu de rafraîchissement, pour être tout neuf !" Du côté d'Anne Castillon, c'est un rituel. Ses deux filles se font toujours coiffer par la même coiffeuse, Amel Kouba. Mais cette année est une année particulière, c'est la première rentrée d'Adèle, deux ans, et ainsi la première coupe de rentrée. "C'est l'occasion de leur couper les cheveux et ça leur fait plaisir d'être tout beaux pour la rentrée", explique la mère des deux fillettes.

Et le résultat est réussi pour la plus grande, Pauline, quatre ans. Devant le miroir, la petite tête blonde ne peut résister : "Je suis trop belle !"

Pour les coiffeurs, la période de la rentrée reste la plus importante de l'année, après Noël.