Mission patrimoine. L'Abbaye de La Lucerne-d'Outremer sélectionnée par Stéphane Bern

Une deuxième jeunesse pour cinq sites normands, sélectionnés par Stéphane Bern pour la quatrième édition du Loto du patrimoine et dont la liste a été révélée lundi 30 août. En Basse-Normandie, l'animateur vedette a choisi le château de Magny-en-Bessin (Calvados), le Château du Tertre à Belforêt-en-Perche (Orne) et l'Abbaye de La Lucerne-d'Outremer, dans la Manche, fondée en 1143. En mars dernier, la Fondation propriétaire de l'abbaye avait tiré la sonnette d'alarme et sollicité des contributeurs pour entretenir notamment la toiture. Si vous voulez participer à sa restauration, sachez que la nouvelle édition des jeux à gratter est d'ores et déjà disponible, avec six tirages prévus les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre.