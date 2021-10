Le Havre. La mer en fête ce week-end au quartier Saint-François

Comme chaque année, le premier week-end de septembre marque l'organisation de la Fête de la Mer au quartier Saint-François du Havre.

De nombreuses animations sont proposées, gratuitement, et sans obligation de pass sanitaire.

Samedi 4 septembre, des expositions de peinture et stands de différentes associations vous permettront d'en savoir plus sur le patrimoine maritime et sa protection dans la région. Le soir, retour à la vie normale. Des concerts dans les bars vont animer les rues et un feu d'artifice sera tiré depuis le Bassin du Roi.

Enfin, dimanche 5 septembre au matin, place à la traditionnelle bénédiction de la mer puis au marché de la mer.