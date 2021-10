Seine-Maritime. A29 : travaux sur les péages de Bolbec et Fécamp

La Sapn va engager des travaux de modernisation de ses péages de Bolbec (n°7) et Fécamp (n°8) sur l'autoroute A29 (Seine-Maritime). Le chantier se déroulera entre le vendredi 3 septembre et le vendredi 26 novembre. Les équipes du centre d'exploitation de Saint-Romain-de-Colbosc vont démonter l'auvent existant de chacun des péages puis installer de nouveaux portiques plus modernes.

Pendant ces travaux, les péages seront fermés de jour comme de nuit.

Fermeture du péage de Fécamp (n°8) :

- Du vendredi 3 septembre, 21 heures au lundi 6 septembre, 6 heures

- Du mardi 2 novembre, 21 heures au mercredi 3 novembre, 6 heures

Pour rejoindre l'A29, il faudra emprunter les péages d'Yvetot ou de Bolbec.

Fermeture du péage de Bolbec (n°7) :

- Du vendredi 24 septembre, 21 heures au lundi 27 septembre, 6 heures

- Du lundi 22 novembre, 21 heures au mardi 23 novembre, 6 heures

Pour rejoindre l'A29, il faudra emprunter les péages de Fécamp ou de Saint-Romain-de-Colbosc.