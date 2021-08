[Photos] Le Havre. Au FISE, trois jours de folies en BMX, skate, roller et trottinette freestyle

Le retour du Festival international des sports extrêmes (FISE), du vendredi 27 au dimanche 29 août, était le sujet le plus chaud sur le skatepark du Havre depuis des mois. L'événement a largement tenu ses promesses, tant avec une météo ensoleillée que par le top niveau des riders, pourtant privés de compétitions depuis longtemps. En finale skate bowl pro, le Marseillais Jean Pantaleo a remporté l'or après avoir littéralement survolé le skatepark devant une foule énorme. Tous les finalistes, dont beaucoup de Havrais comme Rodrigue Dias ou Théo Harteleer, ont affiché un très haut niveau. Les compétitions juniors avaient également un niveau très élevé et proche des pros.

Le public havrais nombreux et chaud s'en est vraiment pris plein les yeux pour les finales BMX et Roller dimanche 29 août - Jean-Baptiste Bouin

Un Olympien au Havre

Les plus gros enjeux étaient en BMX avec Anthony Jeanjean, de retour de Tokyo, sur cette compétition qui l'avait envoyé aux Jeux Olympiques en 2019. Il a dégainé flair downwhip, flip double whip, 360 downwhip entre autres pour remporter l'or devant Valentin Antonuccio et Daniel Wedemeijer. Pour résumer, si on ne maîtrise pas le vocabulaire : cela allait très haut et tournait dans tous les sens ! La finale a clôturé le championnat de France, dimanche. Toujours en BMX, des démonstrations et initiations de "flat" acrobatique - sur terrain plat en français - ont passionné, avec notamment le jeune Normand de 15 ans Julien Baran, sans oublier les brillants Anatole Rahain et le champion Raphaël Chiquet.

Anthony Jeanjean savoure l'ovation du public à la fin de son second run. - Jean-Baptiste Bouin

Du spectacle

La finale roller a permis à l'explosif Yanis Mostefaoui de remporter le bronze grâce à un énorme backflip. Sur sa lancée, il s'est imposé sur le big air qui consiste à placer ses rollers plus d'un mètre plus haut que le bord du plus grand bowl du skatepark. Il devance les autres locaux, Théo Agoutin et Dylan Malandin, qui sont sortis de leur zone de confort sur le park XXL. L'or et l'argent reviennent à Rémi Santos et Peter Lecouls. Évidemment, il y avait aussi beaucoup de compétiteurs en trottinette freestyle toutes catégories.

Run de Rodrigue Dias en finale de skate pro dimanche après-midi. - Jean-Baptiste Bouin

Le week-end de la glisse, c'est aussi un village. La jeune marque havraise Hedo.Hedo.Hedo tenait un stand pour vendre ses vêtements et accessoires taillés sur mesure pour les pratiquants. On retrouvait aussi l'équipe de Ze Rider's Shop, venue soutenir ses ambassadeurs engagés sur les compétitions, tout comme Le Regroupement, LH Kite, LH Riderz et l'association de roller derby venus promouvoir leurs actualités sur des stands. Et si la manifestation anti pass sanitaire, à coups de cornes de brume, s'est invitée samedi après-midi, pas de quoi retarder le déroulé de la fête de la glisse ou couvrir l'excellent son des DJ !

Yanis Mastafaoui en route pour remporter le Big Air. - Jean-Baptiste Bouin