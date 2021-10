[Reportage] Bayeux. Découvrez les petits secrets de la Cathédrale

Sous le dôme de cuivre vert, les visiteurs du lundi 16 août ont écouté religieusement les explications de Mathilde Legoupil, guide conférencière depuis 2017 à la Cathédrale de Bayeux. De Bretagne, Champagne ou encore d'Isère, les visiteurs sont venus de loin pour découvrir les secrets des lieux.

Immersion dans la visite de la Cathédrale Impossible de lire le son.

"La toute première cathédrale a été construite au IVe siècle. À cette époque, Bayeux était une importante cité gallo-romaine du nom d'Augustodorum", commence Mathilde Legoupil. De la riche histoire de la Cathédrale qui a connu plusieurs incendies et a été reconstruite au XIe siècle par Odon, demi-frère de Guillaume le Conquérant, à son architecture particulière mêlant style roman et gothique, la jeune femme aborde tous les sujets.

Déceler les mystères des lieux

Lors de la visite, la guide invite à lever les yeux pour découvrir les amoureux de Bayeux, sculptés dans les murs en pierre de Creully. Le couple est le symbole de la fidélité pour les habitants de la ville. Mathilde Legoupil présente aux visiteurs des visuels de l'intérieur d'antan. Des peintures multicolores ornaient les murs, "il faut imaginer que la Cathédrale avait un aspect complètement différent de celui d'aujourd'hui", souligne-t-elle.

Bâtie au XIe siècle, la Cathédrale de Bayeux est haute de 77 mètres de haut.

Après la visite de la crypte, entrailles de l'édifice religieux, les visiteurs découvrent la salle du Chapitre ou encore la salle du Trésor, des lieux interdits au grand public. Mathilde y révèle les secrets de la Cathédrale : "la chose la plus précieuse aux yeux des habitants de Bayeux", c'est le coffre dans lequel la Tapisserie a été préservée.

Les curieux et férus d'histoire sont nombreux. Originaire de Grenoble, Didier Roy fait la visite pour la seconde fois : "On va dans des salles auxquelles on n'a pas accès autrement." Kim Bonneville, venue quelques jours à Bayeux, est charmée : "C'était très bien narré."

Pour assister à la visite d'une heure, rendez-vous à l'office de tourisme afin de retirer votre billet au prix de cinq euros. Du lundi au vendredi, à 10 heures ou 14 heures 15. Et ce, jusqu'au 17 septembre.