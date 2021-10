Seine-Maritime. Le rush dans les centres de vaccination pour une année scolaire plus sereine

Comme une ambiance de rentrée des classes. Une semaine avant la reprise des cours, "on voit de nombreux parents accompagner leurs enfants", souligne Marie-Hélène Roux, cadre de santé au CHU de Rouen et co-responsable du Vaccinarena. "Même pour les adolescents de plus de 16 ans qui peuvent venir seuls. Ils sont souvent accompagnés car ça les rassure d'être entourés, d'être en famille. C'est quelque chose d'important pour eux."

Des débats au sein des familles

C'est le cas de Nathan Minet, âgé de 12 ans, qui a reçu sa première injection contre la Covid-19 au Vaccinarena une semaine avant son entrée en classe de cinquième au collège. Accompagné par sa maman, Mélanie, la vaccination s'est passée sans problème en quelques minutes seulement : "C'est la reprise de l'école qui a motivé la décision vis-à-vis des règles sanitaires mais aussi pour préserver tout le monde autour de nous, la famille comme ses copains", explique-t-elle. Le jeune garçon "n'était pas contre ni pour" le vaccin mais se satisfait d'être désormais en partie protégé, en attendant la seconde injection.

Pour autant, la question de la vaccination des enfants fait parfois débat au sein de la famille. "C'est un peu moi qui ai décidé la chose pour le côté tranquillité car le papa n'était pas forcément d'accord", admet Mélanie Minet. D'autres parents s'y sont pris plus tôt, avec la perspective de passer des vacances scolaires plus tranquilles. Sébastien Mauger accompagne sa fille, Léna, au Vaccinarena pour sa seconde injection. "On s'est dit qu'il fallait être protégé pour les vacances et ensuite pour la rentrée mais aussi pour toutes les activités sportives car on sent que de ce côté-là, les enfants seront obligés d'être vaccinés pour pouvoir avoir les licences." Plus précisément, le gouvernement a décidé l'application du pass sanitaire (vaccination mais aussi test PCR ou antigénique ou certificat de rétablissement de la Covid) pour les enfants de plus de 12 ans à partir du 30 septembre dans les mêmes lieux et pour les mêmes activités que les adultes (y compris l'accès aux activités sportives).

"En Normandie, 55 % des 12-17 ans ont déjà reçu une dose", souligne

Marianne Lainé, co-responsable du Vaccinarena

Mathis Delaporte, collégien, est venu se faire vacciner avant la rentrée scolaire avec sa maman à ses côtés.

Avec sa fille de 13 ans vaccinée, Sébastien espère que "les cours à la maison" sont derrière lui. "Il ne devrait pas y avoir de raison pour que les enfants restent à la maison cette année !" Au-delà de cet aspect, Léna, qui fait sa rentrée en quatrième, est contente "d'aider à protéger les autres". Marianne Lainé, médecin généraliste à Rouen et co-responsable du Vaccinarena, rappelle d'ailleurs la bonne adhésion à la vaccination chez les jeunes : "Dans la région Normandie, 55 % des mineurs de 12 à 17 ans ont déjà reçu au moins une dose, c'est déjà un beau travail de fait." Pour poursuivre cette dynamique, Marianne Lainé compte aussi sur la mise en place d'opérations à destination des jeunes à partir du 13 septembre pour les encourager à se faire vacciner.